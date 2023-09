Pauleta sobre a Geórgia: «É uma equipa forte, vai ser um jogo bastante complicado»

O ala internacional português Pauleta avisou este domingo que o jogo de quarta-feira frente à Geórgia, de qualificação para o Mundial'2024 de futsal, terá dificuldades acrescidas.

"Acho que com a Geórgia vai ser um jogo diferente, comparando com o da Finlândia. São mais fortes tecnicamente e acho que será um jogo super equilibrado", disse o jogador, comparativamente ao embate de estreia, em que Portugal venceu a Finlândia (5-1).

A seleção das quinas já realizou este domingo uma sessão ligeira de treino na unidade hoteleira em Viseu, onde a equipa chegou ao início da tarde, depois de ter feito a viagem da Finlândia para o Porto, com escala em Frankfurt.

"No jogo com a Finlândia, a nossa entrega foi máxima do início ao fim. Tivemos algumas dificuldades no início, a Finlâdia entrou com tudo, mas depois demos uma excelente resposta e tivemos momentos muito bons. Na quarta-feira, terá de ser igual, a mesma entrega e o mesmo compromisso", adiantou Pauleta.

O jogador do Sporting abordou ainda a importância de entrar a vencer, numa qualificação sem margem para o erro, e insistiu na diferente qualidade de jogo do próximo adversário, que tem os mesmos três pontos de Portugal.

"A Geórgia é uma equipa bastante forte, tem jogadores muito bons tecnicamente, gostam de ter a bola no pé e assumem o jogo. Para além disso, são fortes fisicamente. Temos noção de que vai ser um jogo muito complicado", justificou.

No adversário, lembrou ainda que são alguns os jogadores que têm ou tiveram ligações ao campeonato português, casos de Thales, Elisandro, Chaguinha ou o Simi.

No apuramento, apenas o primeiro do grupo se qualifica diretamente para o Mundial, a disputar no Uzbequistão, enquanto os quatro melhores segundos classificados qualificam-se para um play-off, do qual sairão os últimos dois qualificados europeus.