Paulinho Rocha assume coordenação de todo o futsal do Portimonense

Paulinho Rocha é o novo coordenador de todo o futsal do Portimonense, incluindo a equipa sénior, que desceu à 2.ª Divisão nacional. O antigo internacional, de 33 anos, com uma vasta experiência acumulada em Portugal (Freixieiro, Benfica e Sp. Braga, entre outros) e várias passagens pelo estrangeiro (Rússia, Bélgica e Luxemburgo), acumulará as novas funções com as de jogador.

"O Paulinho está connosco há quatro anos, tem um passado que fala por si e mostra uma grande dedicação ao trabalho, sendo, acreditamos, a pessoa certa para iniciarmos um novo ciclo no futsal do Portimonense", assinala o presidente do clube, Fernando Rocha.

O novo coordenador por todo o futsal do Portimonense mostra-se entusiasmado. "É um projeto aliciante mas também de muita responsabilidade e vamos trabalhar arduamente para que tanto os seniores como a formação possam alcançar as metas que todos desejamos", refere Paulinho Rocha, que remete o fim da carreira de jogador "para mais tarde". Por estar ainda a cumprir a sua formação como treinador, Paulinho contará, no comando da equipa sénior, com um auxiliar que cumpra os requisitos regulamentares.

A formação é uma das prioridades do projeto. "Vamos contar na equipa sénior da próxima época com sete jogadores provenientes das nossas escolas, algo que significa um enorme salto em frente naquilo que pretendemos e que passa por oferecer cada vez mais oportunidades aos jovens oriundos dos escalões etários mais baixos, por via do trabalho de qualidade desenvolvido no nosso futsal juvenil, estando já assegurada a continuidade dos treinadores das diversas equipas que temos em atividade", diz Paulinho Rocha.

Quanto aos objetivos da equipa sénior, que desceu à 2.ª Divisão, depois de quatro temporadas no campeonato principal, "seguramente seremos competitivos, formando uma mescla entre jovens, como já assinalei, e jogadores mais maduros, entre os quais me incluo, estando prevista a chegada de alguns reforços".

Recorde-se que Pedro Moreira, treinador do Portimonense nas últimas nove épocas, cessou funções depois de consumada a descida de divisão.