Pavilhão João Rocha: um palco de eleição

O Pavilhão João Rocha vai receber pela segunda vez, em menos de dois anos de vida – foi inaugurado a 21 de junho de 2017 –, uma fase da mais importante competição de clubes do futsal europeu. A prova, que esta época mudou de nome, passando a chamar-se, efetivamente, Liga dos Campeões, visitou Alvalade em novembro do ano passado, saldando-se por um enorme êxito, não apenas desportivo, com o Sporting a qualificar-se para a final four, mas também de bilheteira, já que, ao longo dos três dias de competição, estiveram nas bancadas do Pavilhão João Rocha aproximadamente 7.000 espectadores. Um número que deverá aumentar esta temporada, devido à presença do Benfica no mesmo grupo, o C, da equipa da casa.

Porém, nem só de futsal se faz a história de um palco de eleição, como é o pavilhão do Sporting. Também a Liga dos Campeões de andebol, a Liga Europeia de hóquei em patins e a Liga dos Campeões de ténis de mesa já visitaram o Pavilhão João Rocha. Seguem-se o voleibol e o... básquete.





Esta é a sexta vez que o Sporting organiza a Ronda de Elite da principal prova europeia de clubes de futsal e só numa ocasião (2013/14) falhou a passagem à ‘final four’. Nas restantes, alcançou um 4º, um 3º e dois 2ºs lugares. A manter-se a tradição...