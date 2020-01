Pedro Cary nos convocados da seleção para Ronda de Elite do Mundial de futsal

O ala Pedro Cary, dos Leões de Porto Salvo, regressou esta terça-feira aos convocados da seleção para a Ronda de Elite de qualificação para o campeonato do Mundo de futsal de 2020.

Pedro Cary substitui na convocatória Pauleta, do Sporting, nas escolhas do selecionador Jorge Braz relativamente aos particulares frente a França, em dezembro último, que se saldaram por duas vitórias lusas, por 4-3 e 2-1 - cinco dos seis golos lusos foram apontados por Cardinal, do Sporting.

Com Ricardinho entre os 14 convocados, Portugal vai defrontar Bielorrússia, Finlândia e Itália, entre 30 de janeiro e 02 de fevereiro, na Póvoa de Varzim, no Grupo A da Ronda de Elite, que vai ser disputado na Lituânia, entre 12 de setembro e 04 de outubro de 2020.

A seleção lusa, campeã da Europa em título e que tem como melhores desempenhos em Mundiais o terceiro lugar em 2000 e o quarto em 2016, chegou a esta fase ao vencer o Grupo 8 da Ronda Principal, com vitórias, em Viseu, frente a Letónia (4-0), Alemanha (5-0) e República Checa (4-1).

A equipa das 'quinas' inicia o estágio de preparação na próxima segunda-feira, em Rio Maior.

Lista de convocados:

Guarda-redes: André Sousa (Benfica) e Edu (Viña Albali Valdepeñas, Esp).

Fixos: André Coelho (Benfica), João Matos (Sporting) e Nilson (Sporting de Braga/AAUM).

Alas: Bruno Coelho (Benfica), Miguel Ângelo (Benfica), Pedro Cary (Leões de Porto Salvo), Ricardinho (Inter Movistar, Esp) e Tiago Brito (Benfica).

Universais: Erick Mendonça (Sporting) e Fábio Cecílio (Benfica).

Pivô: Cardinal (Sporting).