O treinador português Pedro Henriques está nomeado para a categoria de melhor técnico de futsal feminino do Mundo pelo portal 'Futsal Planet'.O técnico, de 47 anos, que foi rendido há dias por Luís Estrela no comando técnico do Benfica, conquistou o campeonato, Taça da Liga e Supertaça em 2021. No último ano, Pedro Henriques já havia sido nomeado para melhor do Mundo.Narges Alvani (Palayesh Naft Abadan)Alexander Cherkasov (Normanochka)Cristiane de Souza (Taboão da Serra)Esquerda (Leoas da Serra)José Luis Gonzalo Santangelo (Pescara)Julio Delgado González (Burela)Márcio Bica Coelho (Cascavel)Massimiliano Neri (Città di Falconara)Pedro Henriques (Benfica)Vasyl Sukhomlinov (WFC Tesla)