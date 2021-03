Pedro Henriques e a conquista da Taça da Liga: «Estamos super satisfeitos e orgulhosos»

O treinador do Benfica não escondeu a satisfação pela conquista da primeira edição da Taça da Liga feminina de futsal, após o triunfo (4-2) diante do Nun'Álvares em Sines.





"Foi a primeira Taça da Liga feminina, mas se fosse a segunda queríamos ganhá-la da mesma forma. Estamos super satisfeitos e orgulhosos. Resta-nos dar os parabéns às atletas por esta conquista. Uma palavra também para a equipa do Nun'Álvares, que nos dificultou muito a tarefa. Tivemos duas falhas que não são normais, mas isso também é mérito do adversário, que conseguiu jogar em cima dos nossos erros e animar o jogo. Não estávamos a jogar com um adversário qualquer, estão em segundo lugar na Liga, têm muito valor e o mérito é todo delas, pois conseguiram criar-nos alguma instabilidade", afirmou o técnico das águias, no final da partida."Agora, fica um grupo mais confiante, a pensar já no próximo jogo do campeonato. Está quase ganho, faltam duas vitórias, e queremos atingir também esse objetivo o mais rapidamente possível. Estamos todos de parabéns e agora é desfrutar deste momento", acrescentou.