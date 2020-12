Pedro Henriques: «Esta equipa motiva-se dia após dia em cada treino»

O Benfica conquistou, este domingo, a sexta Taça de Portugal de futsal feminina ao derrotar (5-0) o Chaves. No final do encontro, Pedro Henriques, treinador das águias, parabenizou o "esforço" da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) e das suas jogadoras.





"Quero dar os parabéns e agradecer à Federação Portuguesa de Futebol pelo esforço feito na tentativa de acabar esta competição relativa à época passada", começou por dizer o técnico, em declarações no sítio oficial do Benfica."Já esperávamos um adversário muito baixo e a procurar fazer o seu jogo. Teríamos de ter muita paciência com bola e foi isso que fizemos. Só custou a entrar o primeiro golo. A partir daí, o resultado foi o que foi.""As paragens fizeram um pouco parte da estratégia do adversário para tentar quebrar o nosso ritmo. Isso faz parte. Isto é futsal e cada um joga com as suas armas. Parabéns às nossas atletas por mais uma Taça de Portugal que levaremos para o museu.""Esta equipa motiva-se dia após dia em cada treino. É um grupo que quer cada vez mais e, muito sinceramente, não sei até onde podemos chegar. Estou cá para fazer o melhor e tentar levar o Benfica aos patamares que queremos", concluiu.