Pedro Moreira: «Hoje tínhamos que vir aqui limpar a nossa imagem»

Apesar de ter sido eliminado da Taça da Liga de futsal, Pedro Moreira quis sublinhar a exibição dos jogadores do Portimonense na derrota (2-4) desta sexta-feira frente ao Sporting, em jogo dos quartos-de-final da prova, especialmente depois do último resultado entre as duas equipas em jogo do campeonato [10-0, favorável aos leões].





"Tenho que dar os parabéns aos meus jogadores por aquilo que fizeram dentro de campo. Hoje deixaram-me orgulhoso e acredito que aos nossos adeptos também. Creio que se viu um Portimonense ao nível do Sporting dentro de campo. Depois quero dar os parabéns ao Sporting pela vitória, embora pense que o resultado mais justo era o empate. Recentemente estive num curso de formação para treinadores durante cinco dias", começou por dizer o técnico da formação algarvia, em declarações citadas pelo sítio oficial da FPF na Internet."Apesar de o Portimonense estar apenas há um ano e meio na primeira divisão, não nos inferiorizamos a Benfica e Sporting. Claro que a qualidade é muito acima nestes dois clubes, mas só ganha quem acredita e quem luta de igual para igual com estes dois grandes emblemas. O que se tinha passado domingo não era o que correspondia à verdade e hoje tínhamos que vir aqui limpar essa imagem. Creio que o Portimonense está a demonstrar o seu valor, já conseguiu empatar com o Benfica, hoje ia conseguindo empatar com o Sporting. Parabenizar todos os jogadores e salientar a imagem que deixamos aqui, que é uma imagem de futuro: a de que o Portimonense será cada vez mais uma equipa de Liga Placard e vai defender a cidade e os adeptos deste clube, seja contra quem for", concluiu.