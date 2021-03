Pedro Moreira: «Objetivo claro do Portimonense é chegar o mais longe possível»

Portimonense e Sporting defrontam-se, esta sexta-feira, pelas 18 horas, em jogo a contar para os quartos-de-final da Taça da Liga de Futsal Placard.





Na antevisão ao duelo, Pedro Moreira, treinador dos algarvios, disse estar ciente das dificuldades que a equipa orientada por Nuno Dias poderá incutir no encontro, tratando-se de um adversário "que não precisa de apresentações"."O objetivo claro do Portimonense na Taça da Liga é chegar o mais longe possível. Sabemos da dificuldade que é jogar contra o Sporting CP, mas é uma prova a eliminar em campo neutro. Tudo é possível", começou por dizer."Trata-se de um adversário que não precisa de apresentações, uma equipa forte seja individualmente seja coletivamente, com jogadores fortes nas tomadas de decisão e na finalização. Ainda assim também tem dias e momentos menos bons. Prova disso foi a última edição da Taça da Liga, onde perdeu para o Elétrico", acrescentou."Temos que encarar o jogo como uma final, pois quem perde, sai. Há que saber da responsabilidade que temos em estarmos nos 8 finalistas e estarmos motivados por estar nesta prova, sabendo que a atitude, concentração e foco vão ser fatores-chave", concluiu.