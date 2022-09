Pedro Nobre: «Batemos o pé à equipa que passeava no campeonato há anos e anos»

Ao contrário do que aconteceu na Taça da Liga e na Taça de Portugal do ano passado, o Nun’Álvares perdeu com o Benfica na Supertaça feminina de futsal (derrota por 4-3 nos penáltis após empate a um). Pedro Nobre, técnico das fafenses, foi perentório a apontar o que faltou à sua equipa no encontro que se disputou em Matosinhos."Precisávamos de mais atletas disponíveis, temos um plantel curto e sem a Carla Vanessa e a Taninha não temos dois quartetos com os quais possamos ombrear com equipas deste potencial. Do outro lado está uma equipa que já era fortíssima no ano passado e que fez um grande investimento ao trazer duas jogadoras daquele calibre [Janice e Fifó]. Temos de nos preocupar com o que conseguimos controlar, que é o nosso processo e a qualidade do trabalho. Uma equipa treina três vezes por semana e a outra treina cinco, uma tem seis opções disponíveis e a outra dez... mesmo assim fomos a penáltis e podíamos ter ganho. Resta-nos continuar a trabalhar no campeonato porque o Nun'Álvares vai continuar a ser competitivo em todas as competições", começou por dizer.Assumindo que os regressos de Carla Vanessa e Taninha, que não puderam dar o seu contributo à equipa devido a lesão, vai permitir-lhe ter um sistema de rotação mais profundo (neste domingo utilizou apenas seis jogadoras de campo), o técnico fez uma análise mais geral à situação da sua equipa, isto em comparação com o Benfica: "Não treinamos as vezes que o Benfica, principal adversário, treina, mas trabalhamos as vezes que pudemos e mostramos qualidade. Não fico totalmente feliz pelo resultado, mas estou feliz com o nosso trabalho. Batemos o pé à equipa que passeava no campeonato há anos e anos. Isso não é bom para ninguém e pode ser que apareçam outros projetos como o Nun'Álvares para que o futsal feminino fique mais forte".Pedro Nobre concluiu dando ênfase àquilo que tem sido o percurso do clube que treina desde a temporada passada. "Tenho de puxar a brasa à minha sardinha, tenho ganho bastantes títulos e criado equipas competitivas por onde passo, seja no masculino ou no feminino. O desafio que me foi proposto aqui foi exatamente esse. Tivemos a felicidade de ganhar dois títulos e este ano vamos lutar pelos quatro. Hoje não fomos felizes, no final foi evidente o desgaste e os erros individuais provocados por isso mesmo. O Benfica podia ter feito golo antes do prolongamento, mas isso não conseguimos controlar. Não posso pedir a jogadoras minhas que estejam a um nível altíssimo com 20 unidades de treino. Fizemos um bom jogo e os adeptos estão de parabéns. Fico bem patente a qualidade que vamos mostrar este ano", rematou.