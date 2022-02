Pedro Nobre: «Estamos felizes porque é o 1º título nacional para Fafe e para o Nun'Álvares»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O treinador do Nun'Álvares, Pedro Nobre, analisou a vitória inédita (2-1) sobre o Benfica que configura a primeira conquista de um troféu para o clube."Estamos muito felizes com esta vitória diante de um adversário forte. Sabemos que não temos uma profundidade grande na rotação, mas conhecemos bem o Benfica e até penso que nos últimos três jogos que fizemos fomos bastante superiores. Sabíamos que a melhor estratégia seria pressionar, mas também sabíamos que não iríamos aguentar o jogo todo. A estratégia passou por baixar linhas e sair pela primeira vez à frente do resultado. Fomos felizes na finalização e a equipa começou a ficar confortável. Acho que já merecíamos um resultado assim, pelo trabalho que temos feito. Estamos felizes porque é o primeiro título nacional para Fafe e para o Nun'Álvares e isso nunca mais ninguém vai apagar", reiterou o técnico.