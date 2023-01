Pedro Nobre: «Houve um lance de clara expulsão de uma jogadora do Benfica, que não foi assinalado»

Pedro Nobre, treinador do Nun'Álvares, lamentou a derrota na final da Taça da Liga de futsal feminino (4-1), diante do Benfica, garantindo que a arbitragem em Gondomar teve peso no desfecho do encontro."Tivemos dois erros no primeiro tempo que o Benfica aproveitou para se colocar em vantagem. Mas, depois, houve um lance de clara expulsão de uma jogadora do Benfica, que não foi assinalado. Isso condicionou todo jogo, porque iríamos ter dois minutos a jogar em superioridade. Temos de ter nestas finais os melhores árbitros, sejam eles masculinos ou femininos. Mesmo com a arbitragem a ter influência no marcador, parabéns ao Benfica que ganhou bem. Continuámos humildes, e mesmo não tendo as condições do adversário, não nos lamentamos e vamos continuar a trabalhar bem", frisou o técnico da formação de Fafe.