Pedro Senra regressa aos alvinegros

O universal Pedro Senra, de 24 anos, que iniciou a época no Louletano, regressou ao Portimonense, líder isolado da Série F da 2.ª Divisão nacional de futsal. O jogador somou quatro campanhas consecutivas ao serviço dos alvinegros, antes de rumar a Loulé.No sentido inverso, e no âmbito de um acordo estabelecido entre os dois clubes, o ala André Silva deixou de fazer parte do plantel do Portimonense e ingressou no Louletano, último colocado na Série F do escalão secundário.O Portimonense, com um jogo a menos, soma 12 pontos (ganhou os quatro jogos disputados), mais dois que o Sassoeiros, segundo classificado, e viu recentemente Júnior ser chamado à seleção nacional de sub-21, tornando-se no segundo jogador internacional ao serviço do Portimonense, depois de Ricardo Páscoa.