Peixinho e Edmilson Sá renovam com Benfica

O Benfica acertou a renovação de Peixinho e Edmilson Sá, jovens atletas que evoluem, por empréstimo das águias, nas equipas de futsal do Eléctrico e Fundão, respetivamente.Peixinho, fixo de 22 anos, manifestou o "sentimento de orgulho de ter este símbolo ao peito". Já Edmilson Sá, ala de 20 anos, deu voz à sua ambição: "Tenho noção do que é ganhar por este clube, ganhei muitos títulos na formação. Sinto que cresci muito nestes últimos tempos e agora estou a trabalhar para poder integrar o plantel dos seniores do Benfica."