Peléh transportado para o hospital após sentir-se mal no jogo com o Sp. Braga

O jogo entre a AD Fundão e o Sp. Braga, para a 11ª jornada da Liga Placard, ficou marcado por um susto nos instantes finais da partida, que terminou com vitória por 7-3 para a formação do Fundão.A equipa de Nuno Couto fez o sétimo golo e Peléh, que já se apresentava alheio ao jogo, deixou-se cair. Prontamente a equipa médica do conjunto da casa prestou assistência ao jogador, que durante alguns minutos esteve deitado no chão do Pavilhão Municipal do Fundão até ser retirado de maca.De acordo com o presidente da AD Fundão, Rui Quelhas, o atleta, de 22 anos, sofreu uma quebra de tensão e está estável mas, por precaução, foi transportado para o Centro Hospitalar da Cova da Beira, na Covilhã, onde irá realizar exames complementares.