Pisko e o jogo com a Croácia: «Esperamos vencer e garantir a presença na fase final»

A jogadora de futsal Pisko assegurou esta sexta-feira que Portugal só pensa na vitória no jogo de sábado com a anfitriã Croácia e assim garantir a presença na fase final do Campeonato da Europa de 2022.

Depois de duas vitórias robustas diante da Eslovénia (6-0) e da Polónia (7-2), a seleção nacional lidera isolada o Grupo 2 da fase de apuramento e está perto de assegurar a qualificação, condição que também ainda está ao alcance da Croácia.

"Esperamos chegar ao terceiro jogo e vencer, para garantirmos a presença na fase final. A vitória é sempre o nosso objetivo. Estamos focadas em garantir os três pontos", disse Pisko aos canais de comunicação da Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

A jogadora lusa admitiu um parcial desconhecimento da seleção da Croácia, por ser um adversário que Portugal nunca defrontou, pelo que prevê "um jogo difícil" e "competitivo", porque a qualificação está ao alcance de ambas as equipas.

"É um adversário que nunca defrontámos e vai ser uma partida difícil, muito competitiva porque a Croácia ainda pode passar e jogam em casa. Não sabemos se terá muito público ou não, mas vamos estar preparadas para o desafio, porque queremos muito garantir a presença na fase final. Vamos com tudo", assegurou.

O dia de hoje vai servir para a seleção portuguesa estudar "um bocadinho o adversário", perceber a forma como joga e como pode aproveitar os pontos mais fracos da Croácia.

A segunda jogadora mais internacional às ordens de Luís Conceição avalia ainda de forma positiva a prestação portuguesa nos dois encontros já realizados nesta fase de qualificação.

"Foram dois jogos positivos, com duas vitórias com resultados alargados. Achamos sempre que podemos melhorar em algumas coisas, mas acho que foram encontros onde todas estiveram à altura do desafio", assegurou Pisko.

A jogadora admitiu algumas dificuldades durante os jogos, sobretudo para marcar o primeiro golo, mas reconheceu que depois, com o decorrer dos minutos, a seleção foi "corrigindo e evoluindo" e acabou por encontrar o "caminho certo".

Portugal lidera o Grupo 2, de forma isolada, com seis pontos. Em segundo lugar, segue a Polónia com três pontos, os mesmos que a Croácia. A quarta e última posição é ocupada pela Eslovénia, que ainda não pontuou nesta fase de apuramento.