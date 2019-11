Plantel de futsal do Barreirense anuncia saída em bloco

O plantel de futsal do Barreirense, que milita na 2.ª divisão, anunciou esta quarta-feira a saída em bloco de todos os jogadores."Após várias tentativas de comunicação com a direção do clube para a resolução de alguns problemas existentes, nomeadamente o incumprimento dos subsídios acordados, falta de equipamentos de treino e jogo e principalmente o distanciamento existente entre o plantel e a direção, apoiamos e mostramo-nos totalmente solidários com a equipa técnica, que também já comunicou a sua saída do clube", pode ler-se no comunicado divulgado."Saímos de consciência tranquila e com a certeza que de tudo fizemos para cumprir a nossa missão", concluem."O plantel da equipa de futsal do F.C Barreirense vem por este meio anunciar a todos os seus sócios, adeptos e simpatizantes a saída em bloco de todos os seus jogadores.Após várias tentativas de comunicação com a direção do clube para a resolução de alguns problemas existentes, nomeadamente o incumprimento dos subsídios acordados, falta de equipamentos de treino e jogo e principalmente o distanciamento existente entre o plantel e a direção, apoiamos e mostramo-nos totalmente solidários com a equipa técnica, que também já comunicou a sua saída do clube.O plantel entende que o respeito e consideração merecidos não foram obtidos por parte da direção de um clube com a história e a grandeza do FC Barreirense. Na memória ficará, para além das duas taças conquistadas a subida de divisão aos campeonatos nacionais. Desde o início deste projeto sentimos que não podem ser só os jogadores a mostrar empenho, esforço e compromisso para elevar o nome de um clube centenário e histórico. Saímos de consciência tranquila e com a certeza que de tudo fizemos para cumprir a nossa missão.Um muito obrigado a todos os que, ao longo deste projeto, nos ajudaram a fazer deste o desporto mais bonito do mundo.Sem mais a acrescentarO plantel sénior de futsal do F.C Barreirense"