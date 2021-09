Polémica no Mundial de futsal: três golos já foram 'anulados' por causa de poste interior

O Mundial de futsal da Lituânia está a ser bastante animado, com grandes momentos de magia a fazer jus a uma das modalidades que sempre se pautou pela espectacularidade, mas também tem sido marcado por polémica. Tudo por causa da estrutura das balizas, que já 'roubou' pelo menos três golos no decurso da prova...





Mais do que explicar a situação, o melhor é mesmo ver os três vídeos que deixamos abaixo, que mostram três lances nos quais golos feitos foram travados pela estrutura interior da baliza, que basicamente serve como um segundo poste, e que impede que a bola entre na baliza - como sucederia numa baliza normal. E o mais incrível de tudo é que os lances são analisados pelo VAR e os golos não são validados, porque na prática a bola não chega efetivamente a entrar.O mais recente sucedeu esta quinta-feira, no Panamá-Vietname, onde um lance (algo insólito) acabou com o mesmo desfecho dos outros: revisão no VAR e não houve golo. O encarregue de tomar a decisão foi o juiz português Eduardo Fernandes, que após observar as imagens não deu o golo. E a verdade é que a decisão parece ter sido correta, pois a bola não passa totalmente a linha...A título de curiosidade, dos jogos em causa duas das equipas que tiveram golos não validados (Lituânia e Guatemala) acabaram por perder. Já o Vietname conseguiu triunfar.