Política não vai entrar em jogo, garante Chishkala

Na antevisão de um confronto raro na alta competição devido à tensão política que existe entre Rússia e Ucrânia, Chishkala, internacional russo que atua no Benfica, garante que as questões extra-futsal não vão entrar em campo. "Acredito que muita gente queira tornar este jogo em algo político, mas nós não pensamos assim. Comunicamos com os jogadores ucranianos, falamos, cumprimentamo-nos no hotel... não há qualquer tipo de animosidade", frisou o ala, de 26 anos, sublinhando: "O nosso único foco é ganhar o Europeu, não importa quem são os adversários."

É desta forma que também pensa Emil Aliyev, presidente da Associação Russa de Futsal. "É impossível omitir o historial político, por isso é que estes jogos são evitados. Contudo, a haver distúrbios, não vai ser da parte dos jogadores, até porque somos amigos e temos ligações com a Associação Ucraniana", frisou.