Póquer de Cardinal na vitória da Seleção Nacional sobre a França

A Seleção Nacional venceu esta quarta-feira a França por 4-3, em jogo de preparação para a Ronda de Elite, depois de já ter vencido a seleção gaulesa por 2-1, na terça-feira, com quatro golos de Cardinal.

O avançado do Sporting inaugurou o marcador aos quatro minutos, com um potente remate colocado, mas a França empatou no mesmo minuto, por Nelson Lutin, a aproveitar uma perda de bola da defesa lusa.

Os franceses passaram para a frente do marcador aos sete minutos, por Landry N'Galla, após ganhar uma bola dividida com Nilson, mas Cardinal, com um toque subtil, restabeleceu a igualdade aos 13'.

Na segunda parte, Cardinal apontou o terceiro tento da equipa das quinas logo no primeiro minuto, e depois de duas bolas aos postes da baliza francesa, por Tiago Brito e Miguel Ângelo, aos 28 e 32 minutos, os franceses voltam a empatar por Souheil Mouhoudine.

O golo do triunfo dos lusos surgiria aos 35 minutos, pelo incontornável Cardinal a finalizar uma jogada de Ricardinho.

A seleção portuguesa realizou a sua última partida de preparação para a Ronda de Elite, que se disputa na Póvoa de Varzim entre 30 de janeiro e 2 de fevereiro de 2020, e que é a derradeira fase de qualificação para o Mundial'2020, na Lituânia.