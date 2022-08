E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Três anos depois oestá de regresso e leva alguns dos melhores clubes, jogadores e treinadores da modalidade até Portimão nos dias 27 e 28 deste mês. Para a 5ª edição, aquele que muitos consideram o melhor torneio de pré-época do Mundo, conta com as participações de Sporting, Benfica, Barcelona e Inter Movistar, os quatro emblemas que já ergueram o troféu e sabem o que é conquistar a Liga dos Campeões.