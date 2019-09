Portimonense apresenta plantel de forma original

O Portimonense, que faz a estreia absoluta na 1.ª Divisão nacional de futsal este domingo, defrontando o Sporting, campeão europeu, no pavilhão João Rocha, a partir das 14.20 horas, apresentou os seus jogadores numa original produção vídeo.Sob o lema "Estamos prontos!" os jogadores recebem uma chamada telefónica do treinador Pedro Moreira e deixam de imediato os seus afazeres - estejam a comer, a passear, a meditar ou a trabalhar, como é o caso do enfermeiro André Rochate - para se dirigirem para o pavilhão e envergarem o equipamento do clube.O jogo deste domingo com o Sporting marca não apenas a estreia do Portimonense no escalão principal mas também de um clube algarvio, desde que a prova é organizada pela Federação Portuguesa de Futebol.