Portimonense tem oito reforços e apresenta-se diante do Belenenses

O Portimonense, que nas últimas três épocas esteve por duas vezes a um pequeno passo de subir à 1.ª Divisão nacional, vendo o sonho desvanecer-se na última jornada, conta com oito reforços para a campanha 2018/19, entre os quais vários internacionais e campeões, em mais uma tentativa para chegar ao escalão principal.O novo grupo será dado a conhecer esta quinta-feira, na disputa da IV Taça Cidade de Portimão, frente ao Belenenses, a partir das 21 horas, no Portimão Arena, evento integrado no programa da Record Masters Cup, que decorrerá nos dias 25 e 26 de agosto, reunindo algumas das melhores equipas do futsal mundial - Inter Movistar (de Ricardinho), Magnus Futsal (de Falcão), Sporting e Benfica.Os guarda-redes João Silva, mais conhecido por Achete, ex-Ferreira do Zêzere e campeão da Arménia em 2016/17 pelo FC Leo, e Davide Bandeira (ex-Albufeira Futsal), o ala/pivot Fassy (ex-Fabril), o ala/pivot Júnior (ex-Benfica), campeão nacional sub-20 na época passada e internacional sub-19 e sub-21, o ala/pivot Jair Varela (ex-Mouscron, Bélgica), internacional sub-19 e sub-21, o ala Andrezinho, que jogava futebol de onze no Faro e Benfica, o fixo João Paulo, que regressa ao clube depois de ter saído em janeiro, e o ala Beto (ex-Fabril), internacional sub-21, são os reforços já assegurados pelo Portimonense. Refira-se que Beto foi operado a uma lesão num joelho (menisco) e só dentro de cerca de dois meses estará apto para voltar a competir.O pivot André Rochato, os alas Ricardo Páscoa e Fábio Semedo e o universal Hélder Carmo, mais conhecido por Pipi, foram os quatro atletas que renovaram, enquanto os universais André Oliveira e Davide Almeida e o ala/pivot Bruno Frutas foram promovidos dos juniores.Pedro Moreira, o responsável técnico do Portimonense desde a reativação da secção, há cinco anos, continua no comando da equipa alvinegra.O programa de preparação incluirá um jogo com o Leões de Porto Salvo, em data a definir, e ainda outros ensaios frente a equipas da 1.ª Divisão.