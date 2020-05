Portimonense contrata Guta para a baliza

O guarda-redes Guta, de 23 anos, que jogava no Sassoeiros, é o primeiro reforço da equipa de futsal do Portimonense para a época 2020/21, preenchendo a vaga deixada em aberto por João Silva, que não continuará ao serviço dos algarvios.

Guta terá oportunidade de estrear-se na 1.ª Divisão e é bem conhecido do treinador Pedro Moreira, pois o guarda-redes defrontou o Portimonense, no segundo escalão do nosso futsal, ao serviço dos Reguilas de Tires e do Sassoeiros.

Com a contratação de Guta, são já seis os jogadores certos no plantel do Portimonense para a época 2020/21, a segunda do clube na 1.ª Divisão, depois das renovações com André Rochato, Filipe Soares, Pedro Senra, Caio Ruiz e Divanei.