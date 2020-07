Portimonense contrata Wendell

O ala/pivô brasileiro Wendell, de 25 anos, ex-Eléctrico de Ponte de Sor, é reforço da equipa de futsal do Portimonense, que vai participar pela segunda época consecutiva na 1ª Divisão nacional.





Wendell despontou no Corinthians e e representou depois Jaraguá e São Caetano, seguindo-se passagens por China (Zhuhai Ming Shi) e Espanha (Jaén) antes de chegar a Portugal, há duas épocas. No seu currículo avultam as conquistas, por uma vez cada, da Taça do Brasil e da Taça de Espanha.Wendell é o quarto reforço do Portimonense para 2020/21, juntando-se ao guarda-redes Guta, ao ala Kanika e ao pivô Caio Júnior.Pedro Moreira continua no comando técnico e o guarda-redes Bruno Miguel e ainda Filipe Soares, Paulinho, Nuno Miranda, Divanei, Deivão, Caio Ruiz e André Rochato renovaram. São esperados mais reforços em breve.