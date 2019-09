Portimonense garante dois brasileiros para a ala esquerda

O Portimonense, que se estreou na 1.ª Divisão de futsal no último domingo, perdendo por 8-0 no reduto do Sporting, garantiu mais dois reforços, os alas esquerdos brasileiros Matheus Silva (28 anos, ex Apoel, de Chipre) e Kelwin Soares (22 anos, ex-Jijoca de Jericoacoara).Devido a questões de ordem burocrática, os dois reforços ainda não podem dar o seu contributo à equipa do Portimonense na receção ao Modicus, este sábado (18 horas, transmissão em direto no canal 11), na estreia dos algarvios em casa. Mas, em contrapartida, Caio Ruiz e Deivão poderão fazer a sua estreia.Com a chegada de Matheus Silva e Kelwin Soares o treinador Pedro Moreira passa a ter 15 jogadores à sua disposição, oito dos quais contratados esta época.Chegaram Thiago Soares (guarda-redes), Paulinho, Keneddy Ribeiro, Miranda, Caio Ruiz, Deivão, Matheus Silva e Kelwin Soares, enquanto João Silva (guarda-redes), Ricardo Páscoa, João Paulo, Pedro Senra, Filipe Soares e André Rochato renovaram e Bruno Alfarroba foi promovido dos juniores.