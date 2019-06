Portimonense garante primeiro reforço

O ala/fixo brasileiro Kennedy Ribeiro, de 25 anos, ex-Albufeira Futsal, é o primeiro reforço da equipa de futsal do Portimonense, que prepara a estreia na 1.ª Divisão da modalidade.

Formado no São Paulo, Barueri e Corinthians, Kennedy Ribeiro representou, como sénior, as equipas do Osasco, Barueri e Pitanga, antes de mudar-se para Portugal, no início da época passada.

O Portimonense garantiu a subida na última jornada da 2.ª Divisão, depois de várias tentativas frustradas nas três épocas anteriores. O treinador Pedro Moreira, o grande responsável pela modalidade no clube, vai continuar à frente da equipa e em breve serão anunciados mais reforços.