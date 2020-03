Portimonense renova com homens da casa

Os responsáveis do futsal do Portimonense já estão a projetar a próxima época, começando por garantir a continuidade no plantel de três homens da casa, André Rochato, Filipe Soares e Pedro Senra, que renovaram e continuarão ao serviço dos alvinegros em 2020/21.





Os três jogadores estão ligados ao Portimonense desde o início do projeto, em 2014/15, nos distritais do Algarve, sob o comando do treinador Pedro Moreira, ainda hoje responsável pelo conjunto alvinegro. Enquanto Rochato nunca vestiu outra camisola desde então, Filipe Soares (Burinhosa) e Pedro Senra (Louletano) tiveram passagens por outros clubes, acabando por retornar às origens.O Portimonense vive uma época histórica, pois está a cumprir a campanha de estreia na 1.ª Divisão nacional e qualificou-se, pela primeira vez, para a final-eight da Taça de Portugal, que se disputa a partir desta quinta-feira em Matosinhos, à porta fechada, com os algarvios a terem como adversário, nos quartos de final, o Elétrico de Ponte de Sor (esta quinta-feira, a partir das 17 horas).No campeonato, a turma de Portimão está muito perto do seu objetivo, a permanência. Dois triunfos nos seis jogos que restam garantem matematicamente a continuidade do Portimonense na 1.ª Divisão sem incluir na equação possíveis deslizes de Belenenses e Candoso, que, a ocorrerem, facilitarão as contas dos comandados de Pedro Moreira.