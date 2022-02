Portimonense-Sporting, 1-2: Brilhante Paçó evita surpresa

O Sporting sofreu muito para sair de Portimão com uma vitória e pode agradecer a conquista dos três pontos ao seu guarda-redes Bernardo Paçó – Guitta esteve ausente (em isolamento, tal como Pauleta, Erick e Cavinato) –, autor de uma exibição de grande classe, negando por diversas vezes o golo à formação algarvia.Os leões chegaram ao 0-2 nos primeiros cinco minutos, golos de Caio Ruiz (um ex-Portimonense), num remate de longe, e de Waltinho, na sequência de um canto, e tiveram várias ocasiões para dilatar a marca, mas não as aproveitaram. O conjunto da casa, que já tinha colocado à prova Bernardo Paçó em duas ocasiões, acabou por reduzir, de penálti.No segundo tempo o jogo foi repartido e o Portimonense acreditou que era possível roubar pontos ao Sporting, criando várias situações de muito perigo, quase sempre com Bernardo Paçó, numa tarde de grande inspiração, em plano de destaque. Wendell, com a baliza aberta, desperdiçou ocasião flagrante para fazer o 2-2 e logo depois foi Caio Ruiz, no lado contrário, a falhar o 1-3, num jogo emotivo até ao fim e marcado pela excelente atitude dos algarvios.