Portimonense visitou pediatria do Centro Hospitalar do Barlavento

Uma comitiva do futsal do Portimonense visitou esta segunda-feira o hospital de dia e internamento da pediatria e neonatologia do Centro Hospitalar do Barlavento Algarvio, numa iniciativa de cariz solidário iniciada há 12 anos pelo presidente do clube, Fernando Rocha, com a equipa de futebol profissional, e agora mantida com a presença do futsal, que vive a época de estreia na 1.ª Divisão da modalidade.





Além do presidente do clube, marcaram presença o treinador, Pedro Moreira, e os jogadores Paulinho, Filipinho e Deivão. A delegação foi recebida por Carla Saim, administradora hospitalar, e ainda pela educadora Helena Calado e pelas enfermeiras responsáveis Florinda Serol e Florbela Silva.Levar uma palavra de conforto e esperança às crianças internadas e que utilizam diariamente aqueles serviços foi o propósito da iniciativa, com os pequenos doentes a receberem lembranças do Portimonense, vivendo momentos que atenuaram um pouco o seu sofrimento.