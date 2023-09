Portugal abre qualificação para Mundial'2024 com goleada na Finlândia

A seleção portuguesa de futsal impôs-se este sábado na Finlândia, por 5-1, em duelo da jornada inaugural do Grupo E da Ronda de Elite europeia de qualificação para o Mundial'2024, refletindo a assertividade patenteada em cada área.Na Energia Areena, em Vantaa, os detentores do troféu adiantaram-se por André Coelho (19 e 33 minutos), Pauleta (27'), Fábio Cecílio (36') e Pany Varela (39'), com Iiro Vanha a inverter uma exibição intransponível do guarda-redes luso Edu nos segundos finais (40').Em busca da sétima presença seguida em Mundiais, Portugal acumulou os três primeiros pontos e juntou-se no topo do grupo à Geórgia, que tinha vencido a Arménia na véspera (2-1) e vai visitar a formação de Jorge Braz na quarta-feira, em Viseu, na segunda ronda.Os vencedores dos cinco grupos da Ronda de Elite qualificam-se diretamente para a 10.ª edição do principal torneio mundial de seleções, que vai decorrer de 14 de setembro a 6 de outubro de 2024, no Uzbequistão, enquanto os quatro melhores segundos colocados transitam para o play-off, no qual se conhecerá os últimos dois representantes europeus.Uma defesa de Edu perante Jani Korpela sinalizou um arranque audaz da Finlândia, que Portugal começou a suster a partir das suas primeiras rotações, ameaçando a baliza de Juha-Matti Savolainen através de Pauleta, Carlos Monteiro, Zicky, Pany Varela ou Erick.Os nórdicos sentiram a subida de rendimento do conjunto das quinas, mas resgataram fôlego por Miika Hosio, que desarmou Bruno Coelho e atirou contra Edu, antes de terem introduzido o guarda-redes avançado para gerirem a bola e não arriscarem a sexta falta.Essa estratégia vigorou ao longo dos derradeiros quatro minutos da primeira etapa, mas acabou por contrariar as intenções da Finlândia aos 19', quando Korpela derrubou Pany e André Coelho desbloqueou o marcador através da conversão de um livre de 10 metros.A segunda parte desenrolou-se em bases similares, com André Coelho e Afonso Jesus, que acertou na barra, a ameaçarem o segundo golo de Portugal, por entre investidas de Henri Alamikkotervo, Lassi Lintula e Savolainen, todas negadas pela inspiração de Edu.Aos 27 minutos, Tomás Paçó serviu Pauleta, que fletiu da direita para o meio, suplantou Alamikkotervo e chutou cruzado para o 2-0, numa vantagem que Carlos Monteiro e Zicky procuraram ampliar diante de Savolainen, ao passo que Justus Kunnas alvejou o poste.Os pupilos de Jorge Braz voltaram à carga aos 33 minutos, ao transformarem uma perda de bola de Korpela numa transição mortífera entre Pany, Tiago Brito e André Coelho, à qual se seguiu mais um par de intervenções de Edu aos pés de Kunnas e de Iiro Vanha.Uma descoordenação entre Savolainen e Olli Pöyliö facilitou o tento de Fábio Cecílio, aos 36 minutos, e o regresso do guarda-redes avançado na Finlândia permitiu a Pany selar a mão cheia de baliza aberta, aos 39', com Vanha a fixar o 5-1 final nos últimos instantes.Ao intervalo: 0-1.Marcadores:0-1, André Coelho, 19 minutos (livre direto).0-2, Pauleta, 27'.0-3, André Coelho, 33'.0-4, Fábio Cecílio, 36'.0-5, Pauleta, 39'.1-5, Iiro Vanha, 40'.Juha-Matti Savolainen, Henri Alamikkotervo, Jani Korpela, Miika Hosio e Lassi Lintula. Jogaram ainda, Kasper Kangas, Jaakko Alasuutari, Tuukka Pikkarainen, Jukka Kytölä, Tero Intala, Sergei Korsunov, Justus Kunnas, Olli Pöyliö e Iiro Vanha.Selecionador: Sergio Gargelli.Edu, João Matos, Bruno Coelho, Pany Varela e Erick Mendonça. Jogaram ainda, André Coelho, Tomás Paçó, Afonso Jesus, Fábio Cecílio, Zicky Té, Carlos Monteiro, Tiago Brito e Pauleta.Selecionador: Jorge Braz.Damian Grabowski e Slawomir Steczko (Polónia).Ação disciplinar: Cartão amarelo para André Correia (18', no banco), Bruno Coelho (21'), Lassi Lintula (26'), Tiago Brito (30') e André Coelho (30').Cerca de 2.500 espetadores.