Portugal arranca qualificação para o Mundial com goleada

Portugal entrou com o pé direito na fase de apuramento para o Campeonato do Mundo do próximo ano, ao vencer esta quinta-feira em Viseu a seleção da Letónia por 4-0, em jogo do Grupo 8 de qualificação.Numa partida praticamente de sentido único, coube a Cardinal inaugurar o marcador aos seis minutos, após assistência de Pedro Cary, que dois minutos mais tarde também fez o gosto ao pé, numa bela combinação com Pany Varela.Os letões só testaram a atenção de André Sousa pela primeira vez aos nove minutos, mas foi a equipa portuguesa quem voltou a criar perigo, com Ricardinho a acertar no poste. A Letónia avançou o guarda-redes na reta final da primeira parte e Strazdins ainda aqueceu as mãos de André Sousa antes do intervalo.O segundo tempo começou com uma bola defendida por Bondars para o poste, a remate de Varela. Do outro lado, André Sousa voltou a mostrar serviço face à tentativa de Kojesnikovs. Seguiu-se o segundo amarelo para Tiago Brito e a consequente expulsão, mas Portugal fechou os caminhos para a sua baliza com a ajuda do público viseense.O 3-0 acabaria por chegar aos 28 minutos, num remate cruzado de Márcio Moreira que bateu no poste e entrou. A acabar, e aproveitando o guarda-redes avançado da Letónia, Bruno Coelho fez o quarto da Seleção Nacional. Na sexta-feira, a equipa lusa defronta a Alemanha, que perdeu na estreia por 3-0 frente à República Checa.