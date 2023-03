Portugal bate Eslováquia no fecho da qualificação para o Europeu sub-19

A seleção portuguesa de futsal de sub-19 ganhou este domingo à Eslováquia, por 9-0, em Fafe, Braga, na última partida do Grupo 3 de qualificação para o Euro2023, competição que vai contar com a equipa das quinas.

Diogo Silva esteve em destaque no encontro, ao apontar três golos, com Bruno Maior e Pedro Santos a 'bisarem' e Lúcio Rocha e Andriy Dzyalochynskyy a fazerem os restantes golos de Portugal, que já tinha garantido, na sexta-feira, após a vitória sobre o Kosovo (7-4), uma vaga no Campeonato da Europa, que vai decorrer em setembro, na Croácia.

Isto, depois de um triunfo folgado dos jovens lusos, também por 9-0, sobre a Bielorrússia no primeiro jogo do apuramento, com Portugal a fechar esta fase com o pleno de vitórias e correspondentes nove pontos.

"Acabámos conforme começámos, com um jogo muito bem conseguido da nossa parte e o mesmo resultado. Os atletas fizeram um jogo fantástico, com um compromisso excelente, apesar de já estarmos apurados. Todos eles estão de parabéns por esta magnífica jornada", afirmou o selecionador português, José Luís Mendes, em declarações reproduzidas pela Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

Por seu turno, Diogo Silva sublinhou a "qualidade e humildade" da turma portuguesa durante o apuramento, realçando que foram cumpridos os objetivos e que agora as atenções viram-se para a preparação do Euro2023, que Portugal pretende vencer. "O nosso objetivo em setembro é lutar por um lugar na final e trazer uma medalha de cor diferente da que trouxemos no ano passado", atirou José Luís Mendes, recordando a final perdida para a Espanha na última edição do torneio, em 2022.

Também o ala Diogo Silva mostrou a ambição de trazer o 'ouro' para Portugal: "Temos claramente o objetivo de vencer o Europeu. Sabemos que temos qualidade para isso mas mantemos os pés assentes no chão. Vamos trabalhar muito até lá e assim, acredito, ninguém terá qualidade para nos ganhar".

A fase final do Campeonato da Europa vai ser disputada entre 03 e 10 de setembro na Croácia, na cidade de Porec.