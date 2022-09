Portugal bate França e lidera isolado Grupo B do Europeu de Sub-19

Portugal isolou-se esta segunda-feira na liderança do Grupo B do Campeonato da Europa de futsal sub-19, após triunfo, por sofrido 2-1, frente à França na segunda jornada.

Os lusos comandam com o pleno de seis pontos, seguidos da Polónia e Itália com três, enquanto os franceses estão a zeros; na quarta-feira, decide-se quais as duas equipas que avançam para as meias-finais, com Portugal a defrontar os transalpinos que hoje foram derrotados 4-1 pelos polacos.

Em Jaén (Espanha), a França até começou melhor, revelando-se mais ofensiva e atrevida, ainda assim sem criar lances de verdadeiro perigo.

Ao invés, Portugal era mais objetivo nos seus ataques e, numa transição rápida, Kutchy tocou para o remate, em corrida, de Rodrigo Simão, que aos 8.46 minutos colocou os lusos no comando.

Os pupilos de José Luís Mendes aproveitaram a quebra anímica dos gauleses para passarem a controlar e só não ampliaram o resultado porque, por diversas vezes, o guarda-redes Thibaut Garros mostrou a sua qualidade.

Com a partida aparentemente controlada, a formação das quinas facilitou, cometendo faltas escusadas, a exemplo da que, a 34 segundos do intervalo, no meio-campo ofensivo, resultou no livre direto no qual Benslama aproveitou para igualar 1-1.

Portugal agradeceu o excesso de confiança do guarda-redes Garros que, ao minuto e vinte e cinco segundos da etapa complementar, avançou com a bola nos pés, mas fez um mau passe, intercetado por Diogo Santos que, sem marcação, atirou para o 2-1, que se revelaria definitivo.

A 2.23 minutos do fim, a França apostou no 5x4, contudo sem o discernimento e objetividade necessários e o melhor que conseguiu foi acertar na trave, a 36 segundos do apito final.