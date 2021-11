Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Portugal bate Holanda por 5-3 no segundo particular entre as duas seleções Após o 3-0 alcançado ontem, a equipa da Quinas voltou a triunfar diante da anfitriã do Euro'2022





• Foto: FPF