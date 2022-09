Portugal bate Ucrânia e está na final do Europeu sub-19

A seleção portuguesa de sub-19 ganhou esta quinta-feira à Ucrânia, por 4-1, nas meias-finais do Campeonato da Europa de futsal, assegurando presença no jogo decisivo da prova, no sábado, onde vai defrontar o vencedor do jogo entre Espanha e Polónia.



Na Olivo Arena, em Jaén, Espanha, os jovens portugueses dominaram as operações e chegaram ao intervalo com uma vantagem de dois golos (2-0), marcados por Diogo Santos, logo ao três minutos, e, aos 15, por Tiago Velho.

Depois do descanso, Portugal voltou a entrar forte e aumentou o marcador para 3-0, aos 22, por Rodrigo Simão, com Kutchy a fazer o quarto aos 31.

O melhor que os ucranianos conseguiram foi reduzir, aos 33, por intermédio de Dmytro Skybchyk, e o contador não mexeu mais.

A equipa das quinas chega a esta fase depois de ter vencido o grupo B do Europeu, após triunfos diante de França, Polónia e Itália.

Já a Ucrânia foi segunda classificada do Grupo A com sete pontos, depois das vitórias sobre Roménia e Croácia, e do empate diante de Espanha.

No outro encontro das semifinais, Espanha e Polónia defrontam-se hoje às 20:00 (hora de Portugal continental), e a final está agendada para sábado.