há 21 min 16:54

Jorge Braz não quer parar por aqui



FPF

Jorge Braz reforçou a "ambição gigantesca" e não parar pelas 'meias' do Mundial, que a equipa das Quinas tem, após igualar, pelo menos, o quarto lugar da última edição.



"O nosso objetivo é muito claro. Chegámos até aqui e não é aqui que queremos parar. Para o atingir, temos agora mais um jogo importantíssimo. Sinto toda a gente com enorme vontade e ambição gigantesca. A este nível, tudo pode acontecer. Vamos atrás do que queremos muito", disse o selecionador nacional, em conferência de imprensa.



"Conhecemos muito bem o Cazaquistão e o potencial. O trabalho ainda está a ser feito, mas vamo-nos preparar adequadamente. Qualquer seleção tem vantagens e desvantagens. Todos têm dificuldades, o Cazaquistão terá particularidades distintas, mas estaremos preparados para isso", vincou o treinador português.



"O Cazaquistão é uma seleção que merece inteiramente estar nas meias-finais, mas só estamos preocupados connosco. Se me disserem que o Cazaquistão é o menos favorito pela estatística e histórico, ok, mas, pelo momento, não me parece", sublinhou.