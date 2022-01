Portugal cilindra Macedónia do Norte em jogo de preparação antes do Europeu

Portugal goleou esta sexta-feira a Macedónia do Norte, por 9-0, em Rio Maior, no último jogo de preparação para o campeonato da Europa de futsal, um dia depois do triunfo sofrido frente ao mesmo adversário.

Fábio Cecílio, Pany Varela e Miguel Ângelo, com dois golos cada, e Bruno Coelho, Zicky e o guarda-redes Edu deram volume à vitória lusa, confirmando a superioridade da seleção campeã do mundo e da Europa face à formação balcânica.

Na quinta-feira, a equipa das 'quinas' venceu a Macedónia do Norte por 3-1, num encontro em que pecou na finalização, por desacerto ofensivo e inspiração do guarda-redes Antonio Petrovski.

Menos de 24 horas depois, a história do jogo foi muito diferente e começou a ser escrita logo no primeiro minuto, aos 18 segundos, com um remate de primeira de Fábio Cecílio, após um mau alívio da seleção balcânica, por pressão de Pany Varela.

Aberto o caminho para a baliza balcânica, Portugal repetiu o domínio da véspera, acertando no poste, novamente por Fábio Cecílio, até chegar à meia dúzia de golos, ainda na primeira parte, com os 'tiros' certeiros de Bruno Coelho, Miguel Ângelo, por duas vezes, e Zicky.

Na primeira parte, a combativa formação da Macedónia do Norte não conseguiu melhor do que um cabeceamento à trave da baliza defendida por André Sousa, por Ismaily, aos seis minutos.

Fábio Cecílio, após assistência de Zicky, e Pany Varela, num remate a cerca de 10 metros, bisaram na segunda parte, enquanto o guarda-redes Edu marcou, de baliza a baliza, aproveitando o '5-4' macedónio, fixando o resultado em 9-0.

Antes, o guardião luso, que se estreou a marcar com a camisola das 'quinas', segurou o 'nulo' balcânico, opondo-se aos 'tiros' de Ramadani, por duas vezes, e Arsovski Gjokica-Djo, no derradeiro encontro de preparação para a fase final do Europeu.

A equipa das 'quinas' inicia a defesa do título continental conquistado em 2018 frente à Sérvia, na quarta-feira, no primeiro jogo do Grupo A, no qual vai defrontar ainda os anfitriões dos Países Baixos, no dia 23, e a Ucrânia, no dia 28.

Jogo realizado no Pavilhão Polidesportivo de Rio Maior.

Portugal -- Macedónia do Norte, 9-0.

Ao intervalo: 6-0.

Marcadores:

1-0, Fábio Cecílio, 01 minuto.

2-0, Pany Varela, 04 minutos.

3-0, Bruno Coelho, 09.

4-0, Miguel Ângelo, 11.

5-0, Miguel Ângelo, 12.

6-0, Zicky, 17.

7-0, Fábio Cecílio, 26.

8-0, Pany Varela, 36.

9-0, Edu, 39.

Equipas:

- Portugal: André Sousa, André Coelho, Fábio Cecílio, Pany Varela e Tiago Brito. Jogaram ainda: Zicky, Tomás Paçó, Pauleta, Afonso Jesus, Erick Mendonça, João Matos, Bruno Coelho, Miguel Ângelo e Edu.

Treinador: Jorge Braz.

- Macedónia do Norte: Antonio Petrovski, Ivan Krstevsi, Jakup Ramadani, Dragan Patrovikj e Arsovski Gjokica-Djo. Jogaram ainda: Taulant Ismaili, Zoran Leveski, Ismet Ceka, Darko Rangotov e Erkan Seferi.

Treinador: Miroslav Todorovski.

Árbitros: Miguel Castilho (AF Lisboa) e Cristiano Santos (AF Porto).

Ação disciplinar: Cartão amarelo a Ivan Krstevsi (19).

Assistência: Cerca de 250 espetadores.

