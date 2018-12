Portugal com República Checa na ronda principal para Mundial de futsal

A República Checa vai ser um dos adversários de Portugal no Grupo 8 da ronda principal de qualificação europeia para o Mundial de futsal de 2020, ditou esta quarta-feira o sorteio realizado em Nyon, na Suíça.A seleção portuguesa, que vai ser anfitriã da 'poule', a decorrer entre 22 e 27 de outubro de 2019, vai defrontar ainda o vencedor do Grupo A da fase preliminar, a sair do quarteto composto por Letónia, Inglaterra, Chipre e Gibraltar, e o segundo classificado do Grupo D desta mesma fase, a ser disputado por Geórgia, Dinamarca, Alemanha e Israel."O nosso objetivo é vencer o grupo", disse Jorge Braz, citado pela Federação Portuguesa de Futebol, tendo salientado o facto de a República Checa marcar presença habitualmente nas fases finais.Os dois primeiros classificados de cada um dos oito grupos da ronda principal apuram-se para a ronda de elite, a disputar entre 28 de janeiro e 2 de fevereiro de 2020, cujas 16 equipas serão divididas em quatro grupos de quatro.Os vencedores de cada grupo juntam-se no Mundial à anfitriã Lituânia, enquanto os quatro segundos classificados disputam os playoffs, entre 9 e 12 de abril, para determinar as duas últimas equipas europeias apuradas para a fase final.