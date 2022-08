Portugal defronta Brasil em jogo particular

A Seleção Portuguesa de futsal vai realizar um jogo de preparação frente ao Brasil, líder do ranking de seleções mundial. A informação foi dada por Gustavo Muñana, jornalista espanhol que é especializado na modalidade.A equipa brasileira irá efetuar quatro jogos particulares entre 12 e 21 de setembro. Um desses jogos será frente à equipas das quinas, bicampeã europeia e campeã mundial, ainda sem data oficial. Os restantes adversários serão o Japão, Espanha e Bélgica.Na convocatória divulgada por Marquinhos Xavier, técnico canarinho, nota de destaque para a presença do pivô Rocha e do guardião Léo Gugiel, ambos do Benfica. Este último já foi dado pela imprensa como reforço dos encarnados, mas carece ainda de oficialização.A grande ausência no escrete vai para Guitta, guarda-redes do Sporting - atual bicampeão nacional e vice-campeão europeu.Entretanto, Leozinho, um dos maiores talentos da nova geração do futsal mundial, pode vir a jogar em Portugal. O ala, de 23 anos, publicou na rede social Instagram uma sondagem sobre a próxima paragem na carreira. Nas quatro opções possíveis estavam o Sporting, Benfica, Barcelona e o Corinthians. Lembrar que o atleta está, neste momento, sem clube, pois foi afastado da própria equipa, o Magnus.