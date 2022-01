Portugal defronta Rússia nas 'meias' do Europeu de futsal feminino

A seleção portuguesa de futsal feminino vai defrontar a Rússia nas meias-finais da final four do Europeu, que vai decorrer em Gondomar entre 25 e 27 de março.O sorteio da fase final da prova decorreu esta sexta-feira durante o intervalo do Ucrânia-Portugal , jogo do grupo A do Europeu masculino, em Groningen, na Holanda, tendo ainda ditado um Ucrânia-Espanha na outra semi-final.

Portugal chegou à final four ao vencer o grupo 2 de qualificação, com três vitórias nos jogos disputados frente a Eslovénia (6-0), Polónia (7-2) e Croácia (16-1).

Além de ter o mesmo palco, o Europeu de futsal feminino, inicialmente agendado para fevereiro de 2021 e adiado para 2022 devido à pandemia de Covid-19, repete também os participantes, com Espanha, Portugal, Rússia e Ucrânia.

Na altura, Portugal chegou à final ao bater a Ucrânia, por 5-1, e a Espanha ao golear a Rússia, por 5-0. Na disputa pelo terceiro lugar, a Rússia levou a melhor, ao derrotar a Ucrânia nas grandes penalidades, por 3-2, após a igualdade 2-2.

Esta será a segunda vez que Gondomar recebe a final four do Europeu feminino de futsal, depois de ter acolhido a edição de estreia, em 2019, na qual a Seleção Nacional foi vice-campeã, depois de ter perdido a final para a Espanha (4-0).