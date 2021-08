Portugal derrota Angola em mais um jogo de preparação para o Mundial

A seleção portuguesa de futsal de venceu esta quinta-feira Angola, por 4-3, em Viseu, no terceiro jogo de preparação para o Campeonato do Mundo de 2021, na Lituânia.

André Coelho (3 minutos), Tiago Brito (11'), Bruno Coelho (23') e Erick Mendonça (28') marcaram para Portugal, com Guga (21'), Jô (25') e Kaluanda (36') a fazerem os golos da seleção angolana.

Um triunfo suado de Portugal, frente a uma seleção angolana que vai fazer a sua estreia em Mundiais e que, em especial na segunda parte, discutiu o resultado e criou muitas dificuldades ao cinco luso, em particular fruto da capacidade individual de Guga e Jô.

André Coelho abriu o marcador para Portugal, logo aos três minutos, para Tiago Brito fechar as contas da primeira parte, com um golo aos 11 minutos, num primeiro tempo dominado por Portugal.

Angola reagiu nos minutos finais da primeira parte e esteve perto de encurtar distâncias, primeiro com Guga, aos 19 minutos, a obrigar Vítor Hugo a uma defesa difícil e, logo a seguir, foi Jô a ter um bom trabalho individual e a rematar ao poste.

O segundo tempo abriu praticamente com o primeiro golo de Angola, apontado por Guga, ainda não estava decorrido o primeiro minuto. Reagiu a seleção de Portugal que repôs a diferença de dois golos no marcador por intermédio de Bruno Coelho, aos 23 minutos, aproveitando um erro defensivo para rematar para a baliza deserta.

Angola não se deu por vencida e voltou a marcar com uma finalização de Guga, à passagem do minuto 25.

Depois de cinco minutos frenéticos, o jogo entrou numa toada mais calma e Portugal voltou a marcar por Erick Mendonça, aos 28 minutos.

A seleção de Angola voltou a reduzir, com um golo de Kalunda, solto ao segundo poste, a quatro minutos do final, deixando o resultado em aberto no Pavilhão Cidade de Viseu, mas os comandados de Jorge Braz souberem gerir a posse de bola até final e somaram o terceiro triunfo nesta fase de preparação, depois de vencerem o Japão (3-2) e a Venezuela (2-1).

A seleção das quinas volta a jogar na sexta-feira, frente ao Uzbequistão, em jogo marcado para as 19:00, de novo no Pavilhão Cidade de Viseu. No domingo, o adversário será a Costa Rica e a 3 e 5 de agosto há duplo confronto com o Paraguai, todas seleções que vão marcar presença no campeonato do Mundo de futsal.

Jogo no Pavilhão Cidade de Viseu, em Viseu.

Portugal - Angola, 4-3.

Ao intervalo: 2-0.

Marcadores:

1-0, André Coelho, 3 minutos

2-0, Tiago Brito, 11'.

2-1, Guga, 21'.

3-1, Bruno Coelho, 23'.

3-2, Jô, 25'.

4-2, Erick Mendonça, 28'.

4-3, Kaluanda, 36'.

Sob arbitragem de Miguel Castilho e Filipe Duarte (Portugal), as equipas alinharam:

- Portugal: Edu, André Coelho, Bruno Coelho, Miguel Ângelo e Ricardinho. Jogaram ainda, Bebé, Vítor Hugo Tomás Paçô, Afonso, Fábio Cecílio, Zicky, Erick Mendonça, João Matos, Pany Varela, Tiago Brito e Pauleta.

Treinador: Jorge Braz.

- Angola: Gomito, Prado, Manussele, Jô e Osnam. Jogaram ainda Tonilson, Edivaldo, Leo, João, Guga, Klisman, Neblu e Ricardo.

Treinador: Nelo Pradine.

Ação disciplinar: Nada a registar.

Assistência: 262 espetadores.