Portugal derrota Eslovénia e está na final do Europeu Sub-19

A seleção portuguesa de sub-19 de futsal apurou-se esta sexta-feira para a final do Campeonato da Europa da categoria, que está a decorrer em Porec, na Croácia, ao vencer nas meias-finais a Eslovénia por 3-2.

A equipa lusa adiantou-se no marcador com um golo de Tomás Colaço (10 minutos), mas os eslovenos empataram por Lovro Skrinjar (11'). Na segunda parte, Portugal voltou a adiantar-se, beneficiando de um autogolo de Anze Zlindra (22'), mas a Eslovénia empatou por Luka Cop (28'), antes de Lúcio Rocha marcar o golo do triunfo (39') perto do fim.

Portugal, que ainda não venceu a competição e foi finalista derrotado na última edição, vai defrontar na final, agendada para domingo, o vencedor do duelo entre a Espanha, vencedora das duas edições da competição, e a Ucrânia, jogo que se disputa ainda hoje.