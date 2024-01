Portugal e Itália empatam em jogo de preparação do futsal feminino

A seleção portuguesa de futsal feminina empatou (2-2) esta terça-feira com a congénere italiana, na primeira de duas partidas de preparação que as duas equipas disputam no Entroncamento, em Santarém.

As transalpinas entraram melhor no encontro e adiantaram-se no marcador aos quatro minutos, por intermédio de Rafa Pato, que 'bisou' aos 13, já depois de Ana Azevedo, aos nove, empatar para as lusas de calcanhar, e o intervalo chegou com a Itália na frente.

No segundo tempo, Portugal subiu de forma e alcançou a igualdade com o golo de Raquel Santos, aos 31, com o resultado a persistir até ao final, apesar de boas oportunidades para ambos os lados, sobretudo, para a equipa das quinas.

Portugal e Itália, que se voltam a defrontar no Pavilhão do Entroncamento já na quarta-feira, preparam a campanha de qualificação que vai atribuir as vagas para o primeiro Mundial feminino de futsal, organizado pela FIFA, em 2025.



Em declarações no final da partida, Luís Conceição deixou claro que a equipa procurará corrigir alguns erros para o segundo jogo. "Sabíamos que a Itália era uma seleção muito forte. Estamos a chamar algumas atletas que ainda não tinham tido esta experiência de Seleção A, e estes jogos exigentes são importantes para as ajudar a crescer. São jogos competitivos que nos obrigam a estar sempre concentrados, é fundamental não nos desligarmos em momento nenhum. Vamos preparar o confronto de amanhã [esta quarta-feira], corrigir com certeza algumas coisas. A qualidade e o trabalho que temos feito com as atletas já vem de algum tempo e é visível."



Já Ana Azevedo, capitã da Seleção Nacional feminina, lamentou a entrada menos positiva da equipa e agradeceu o apoio do público. "Portugal quando entra em campo é sempre para ganhar. Sabemos que não entrámos muito bem, acabámos por dar dois golos de vantagem na primeira parte. Mas a segunda parte foi inteiramente nossa. Faltou-nos finalizar conseguirmos a vitória. Acreditámos até ao fim. Aproveita para deixar um agradecimento a este público que nos apoiou até ao fim da partida, e a quem esteve lá em casa a ver-nos [no Canal 11]. Amanhã temos mais um jogo, tenho a certeza que vamos dar uma resposta melhor que a de hoje. O foco é sempre no jogo seguinte. Porque quando vestimos esta camisola, tudo conta, sejam estágios ou treinos. É um orgulho enorme para cada uma de nós e um privilégio estar aqui. Independentemente de quem vai ao primeiro Campeonato do Mundo, o mais importante é a preparação e o símbolo que trazemos ao peito: Portugal".