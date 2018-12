Portugal empata com a Ucrânia em jogo de preparação

A seleção portuguesa de futsal empatou esta terça-feira 2-2 com a Ucrânia, no primeiro de dois jogos de preparação para a fase de qualificação para o Campeonato do Mundo Lituânia 2020, realizado no Pavilhão Gimnodesportivo de Rio Maior.A equipa portuguesa entrou bem no jogo e marcou cedo, ainda antes dos cinco minutos, num oportuno desvio de Cardinal a um passe de Pedro Cary, à entrada da área.Com as primeiras trocas, a Ucrânia melhorou e, a meio da primeira parte, Korsun levou pela primeira vez o perigo à baliza de André Sousa.A segunda parte começou com Portugal novamente mais perigoso e, com pouco mais de três minutos decorridos, Márcio cruzou da direita para, na tentativa de corte, Mykola Grytsyna introduzir a bola na própria baliza, confirmando o segundo golo para Portugal.A Ucrânia ameaçou a sete minutos do fim, após um livre direto, com Vítor Hugo a corresponder com uma grande defesa. Mas, dois minutos depois, Dmytro Sokorin, a passe de Grystyna, rematou colocado ao segundo poste e reduziu para 2-1.Na resposta, André Coelho, de fora da área, rematou ao poste, falhando mais uma boa oportunidade para PortugalÀ entrada dos últimos quatro minutos, a Ucrânia passou a jogar com guarda-redes avançado, uma estratégia que deu resultado dois minutos depois. Mykola Mykytiuc foi o mais rápido e fez o 2-2, estabelecendo o resultado final.Portugal e a Ucrânia voltam a defrontar-se na quarta-feira, às 19:00, novamente no Pavilhão Gimnodesportivo de Rio Maior.Jogo no Palácio Pavilhão Municipal de Rio Maior.Portugal - Ucrânia, 2-2.Ao intervalo: 1-0Marcadores:1-0, Cardinal, 05 minutos.2-0, Mykola Grytsyna, 24 (própria baliza).2-1, Dmytro Sokorin, 36.2-2, Mykola Mykytiuc, 38.Equipas:- Portugal: André Sousa, André Coelho, Pany, Tiago Brito e Fábio Cecílio. Jogaram ainda: Vítor Hugo, Nilson, Erick Mendonça, Pedro Cary, Márcio, Pauleta, Mário Freitas, Tiaguinho, André Galvão e Cardinal.Treinador: Jorge Braz.- Ucrânia: Dmytro Lytvynenko, Mykola Mykytiuk, Artem Fareniuk, Ihor Korsun e Petro Shoturma. Jogaram ainda: Kyrylo Tsypun, Dmytro Sorokin, Vitaliy Radevych, Mykola Grytsyna, Serhii Malyshko, Oleksandr Pediash, Mykola Bilotserkivets e Oleh Yeromin.Treinador: Oleksandr Kosenko.Árbitros: Rúben Guerreiro e Miguel Castilho.Ação disciplinar: Nada a assinalar.Assistência: Cerca de 350 espetadores.