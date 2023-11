Portugal empata com Espanha em futsal feminino

Depois da derrota na véspera (1-3), a Seleção feminina de futsal voltou ontem a não conseguir vencer a congénere espanhola, campeã europeia em título, ao empatar ( 2-2) no particular realizado no pavilhão dos desportos de Verín. Portugal alinhou de início com Odete Rocha; Inês Matos, Taninha, Ana Azevedo e Raquel Santos. Jogaram ainda: Ana Catarina, Leninha, Kika, Carolina Rocha, Maria Pereira, Carolina Pedreira, Lídia Moreira, Fifó e Janice Silva, as duas últimas autoras dos golos da formação lusa. Estes particulares servem para preparar o Europeu e a 1ª edição do Mundial, na próxima época.