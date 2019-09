Portugal estreia-se no Europeu de sub-19 com goleada à Letónia

A seleção portuguesa de futsal de sub-19 estreou-se este domingo no primeiro europeu da categoria com uma goleada por 6-0 sobre a anfitriã Letónia, na Arena de Riga.Os lusos tardaram a marcar, inaugurando o marcador somente aos 12', e através de um autogolo de Iljins, com Neves (16' e 30'), Célio (24'), Rui Moreira (25') e Dani (37') a avolumarem o resultado.Segunda-feira, os lusos defrontam a Polónia, que hoje venceu a Rússia por 3-2, no Grupo A, pelo que o desafio pode ditar um líder isolado à segunda jornada.No Grupo B, a Espanha ganhou à Croácia por 3-0 e a Ucrânia ultrapassou a Holanda por esmagadores 7-0.