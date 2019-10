Portugal faz o pleno e acaba Ronda Principal em primeiro lugar

Portugal fez este domingo o pleno na Ronda Principal de apuramento para o Campeonato do Mundo ao derrotar a República Checa por 4-1, conquistando assim o primeiro lugar do Grupo 8, depois de já ter garantido a presença na Ronda de Elite.Ricardinho e Bruno Coelho deixaram os primeiros avisos logo a abrir e foi este último a inaugurar o marcador aos 12 minutos, precisamente com assistência do número 10. Na outra área, André Sousa afastou o perigo numa jogada de insistência checa, mas o golo da igualdade acabaria mesmo por chegar: aos 15 minutos, Seidler finalizou uma combinação na área lusa com um remate indefensável. O marcador poderia mesmo ter virado, não fosse Nilson salvar uma bola em cima da linha. No entanto, a dois minutos do intervalo, Ricardinho surgiu no sítio certo para a recarga depois de uma primeira tentativa de Cardinal e picou com toda a classe sobre Gercak, que ficou lesionado e teve de sair.Na segunda parte houve oportunidades para os dois lados, com destaque para uma grande defesa de André Sousa a remate de Záruba e uma parada de Hula com a perna, após disparo de Cardinal. André Coelho acertou no poste mas Pany teve melhor pontaria, após jogada de Ricardinho e João Matos, assinando o terceiro golo português. O 4-1 coube a Ricardinho, que aproveitou a baliza deserta para fechar a contagem nos últimos segundos.O selecionador nacional mostrou-se satisfeito com as três vitórias, objetivo que tinha traçado. "Não podia haver dúvidas. A forma como começámos, a excelência do segundo jogo e a maneira como competimos de forma organizada e coletiva, assim é difícil não atingir os 9 pontos. O objetivo foi alcançado com distinção". Já Ricardinho falou de "três jogos fantásticos", sublinhando que "duas das seleções jogaram com o coração contra o campeão europeu e a República Checa demonstrou muita qualidade".Jorge Braz confirmou que Portugal vai candidatar-se a acolher a Ronda de Elite, que decorre entre 28 de janeiro e 2 de fevereiro. A atribuição será depois sorteada entre os países candidatos.