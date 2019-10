Portugal goleia Alemanha e qualifica-se para a Ronda de Elite

Portugal garantiu esta sexta-feira a presença na Ronda de Elite de apuramento para o Mundial 2020, ao vencer a Alemanha por 5-0 no segundo jogo da Ronda Principal realizado em Viseu. A Seleção Nacional vai agora disputar no domingo o primeiro lugar com a República Checa.





A formação de Jorge Braz foi sempre superior a um adversário que chegou mesmo a estar largos minutos sem rematar à baliza, apesar de se ter fechado bem no primeiro quarto de hora. Prova disso é que Portugal só chegou à vantagem ao minuto 16, num remate colocado de Fábio Cecílio, já depois de André Coelho e Ricardinho terem acertado no ferro. O 2-0 chegou no minuto seguinte por Pedro Cary, que finalizou um canto batido por João Matos na esquerda. Antes da pausa, o guarda-redes germânico Philipp Pless ainda ganhou duelos a Pany e Márcio.A toada manteve-se no segundo tempo mas teve um novo intérprete: Cardinal tomou conta do marcador com um hat-trick e até podia ter fechado a conta com quatro golos, não fosse a barra negar-lhe um cabeceamento já perto do final. Já antes tinham brilhado Vítor Hugo, com duas defesas na primeira e única jogada alemã de verdadeiro perigo, e Ricardinho, que viu Wiegels defender um vistoso pontapé de bicicleta.