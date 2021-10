Portugal goleia Croácia por 16-1 e apura-se para o Mundial feminino de futsal

A seleção portuguesa feminina de futsal qualificou-se este sábado para o Europeu de 2022, ao golear por 16-1 a congénere da Croácia, anfitriã do grupo 2 da ronda principal de apuramento para a fase final do torneio.

Quatro golos de Sara Ferreira, três de Pisco e de Carla Vanessa, dois de Fifó e um Janice Silva, Lídia Moreira e Ana Azevedo e um autogolo de Tomislava Matijevic consumaram a goleada de Portugal, que foi derrotado pela Espanha por 4-0 na final da edição inaugural do Europeu, disputada em 2019, em Gondomar.

Portugal venceu o grupo 2 de qualificação com o pleno de nove pontos, fruto também das vitórias sobre a Polónia, segunda classificada, por 7-2, e a lanterna-vermelha Eslovénia, por 6-0, com a Croácia a terminar no terceiro lugar.





Jogo realizado no Mladost Sports Hall, em Karlovac.



Croácia - Portugal, 1-16.



Ao intervalo: 1-4.



Marcadores:



0-1, Pisko, 4 minutos.



0-2, Tomislava Matijevic, 16' (na própria baliza).





1-2, Tomislava Matijevic, 17' (grande penalidade).1-3, Fifó, 17'.1-4, Janice Silva, 17'.1-5, Carla Vanessa, 22'.1-6, Carla Vanessa, 25'.1-7, Sara Ferreira, 25'.1-8, Sara Ferreira, 27'.1-9, Sara Ferreira, 30'.1-10, Fifó, 32'.1-11, Pisko, 33'.1-12, Lídia Moreira, 33'.1-13, Pisko, 35'.1-14, Sara Ferreira, 39'.1-15, Ana Azevedo, 40'.1-16, Carla Vanessa, 40'.Nikolina Severinski, Sandra Trstenjak, Tomislava Matijevic, Valentina Stipancevic e Gabrijela Gaiser. Jogaram ainda Sandra Brkan, Sara Bucic, Marijana Oresic, Andrea Telisman, Marija Zagar.Luka Marinovic.: Ana Catarina, Ana Pires, Cátia Morgado, Ana Azevedo e Lídia Moreira. Jogaram ainda Pisko, Fifó, Inês Fernandes, Carla Vanessa, Janice Silva, Sara Ferreira e Odete Rocha.Luís Conceição.Ivo Tsenov (Bulgária) e Yevhen Hordiienko (Ucrânia).Cartão amarelo para Inês Fernandes (17').